Мерц пропуска срещата на върха за космоса на Макрон

Германският канцлер Фридрих Мерц се оттегля от участие в космическа среща на върха, организирана от френския президент Еманюел Макрон в Париж в сряда и четвъртък, съобщава "Политико".

Говорител на Мерц заяви в понеделник, че той отменя пътуването си поради натоварения си график за седмицата – само часове след като партията на канцлера претърпя унизително поражение от крайнодясната „Алтернатива за Германия" на изборите в провинция Саксония-Анхалт.

Предстои Мерц да се срещне с председателя на Европейския съвет Антониу Коща и да говори пред Бундестага в сряда, а в четвъртък ще проведе срещи с президента на Обединените арабски емирства Мохамед бин Зайед Ал Нахаян и с германски дипломати.

Отсъствието на германския лидер е пореден удар за срещата на върха, която бе разкритикувана от редица участници като събитие без ясна посока и със слаба организация. Миналата седмица водещи американски космически компании, включително SpaceX на Илон Мъск, решиха да се откажат от участие, след като Белият дом оказа натиск върху американските фирми да не присъстват.

Френското правителство многократно представяше международната среща на върха за космоса като събитие с двама съпредседатели – Франция и Германия, макар че в интернет то се анонсираше предимно като френска инициатива. В петък представител на Елисейския дворец отново потвърди, че събитието ще се ръководи съвместно от Франция и Германия.

Германски дипломат, пожелал анонимност, за да говори открито за отказа на Мерц в последния момент, потвърди, че Берлин все пак ще бъде съпредседател на събитието въпреки отсъствието на канцлера.

Германският министър на научните изследвания, технологиите и космическите въпроси Доротее Бер и нейният френски колега Филип Баптист ще открият събитието. Предвижда се германският министър на отбраната Борис Писториус да участва в дискусионен панел, а председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също ще изнесе важна реч на срещата на върха.