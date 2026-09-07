Германия защити в Хага оръжейния си износ за Израел

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Германия защити пред Международния съд в Хага износа си на оръжие за Израел, заявявайки, че той е в съответствие с международното право и се извършва след строги процедури за контрол.

Никарагуа заведе дело срещу Германия с обвинение, че чрез доставките на оръжие Берлин подпомага предполагаем геноцид в ивицата Газа, и поиска спиране на износа, посочи БТА.

Германия отхвърля обвиненията и настоява съдът да прекрати делото, като твърди, че няма юрисдикция по случая. През 2024 г. съдът вече отхвърли искането на Никарагуа за спешно спиране на германския оръжеен износ, но не прекрати самото дело.

Изслушванията продължават, като Никарагуа ще представи позицията си утре. Засега не е ясно кога съдът ще се произнесе.