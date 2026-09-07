ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Христо Мутафчиев претърпя инцидент и отмени своя м...

Времето София 29° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23519921 www.24chasa.bg

Сръбският премиер предложи предсрочни парламентарни избори

2196
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Сръбският премиер Джуро Мацут СНИМКА: Екс/ @NationalIndNews

Сръбският премиер Джуро Мацут предложи на извънредно заседание на правителството парламентът да бъде разпуснат и да се проведат предсрочни парламентарни избори.

По думите му изборите ще дадат възможност за укрепване на институциите и намаляване на политическото напрежение в страната. Мацут заяви, че правителството ще продължи да изпълнява задълженията си до сформирането на нов кабинет, посочи БТА.

Предложението предстои да бъде отправено към президента Александър Вучич, който има правомощието да разпусне Народната скупщина и да насрочи избори.

Сръбският премиер Джуро Мацут СНИМКА: Екс/ @NationalIndNews

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хайде 37 г. след края на комунизма най-после да спрем да се хапем за Вапцаров, 3 март и т.н.