Сръбският премиер предложи предсрочни парламентарни избори

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сръбският премиер Джуро Мацут предложи на извънредно заседание на правителството парламентът да бъде разпуснат и да се проведат предсрочни парламентарни избори.

По думите му изборите ще дадат възможност за укрепване на институциите и намаляване на политическото напрежение в страната. Мацут заяви, че правителството ще продължи да изпълнява задълженията си до сформирането на нов кабинет, посочи БТА.

Предложението предстои да бъде отправено към президента Александър Вучич, който има правомощието да разпусне Народната скупщина и да насрочи избори.