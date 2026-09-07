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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23519968 www.24chasa.bg

ООН предупреди: Разчистването на Газа не трябва да унищожава доказателства

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Франческа Албанезе КАДЪР: Екс/@FranceskAlbs

Специалният докладчик на ООН за палестинските територии Франческа Албанезе предупреди, че разчистването на отломките в Газа не трябва да унищожава доказателства за предполагаеми международни престъпления или да възпрепятства откриването на човешки останки.

По думите ѝ има достоверна информация за „умишлено и мащабно" премахване, раздробяване и транспортиране на отломки в райони под израелски военен контрол, посочи БТА.

Албанезе предупреди, че държави и компании, които унищожават доказателства за международни престъпления, могат да понесат наказателна отговорност.

Според Световната банка, ЕС и ООН от разрушените и повредени сгради в Газа са се натрупали около 68 млн. тона отломки. По данни на палестинските власти над 10 000 души вероятно все още са затрупани под развалините.

Албанезе припомни, че през януари 2024 г. Международният съд на ООН нареди на Израел да предприеме мерки за запазване на доказателства, свързани с твърденията за нарушения на Конвенцията за геноцида.

Франческа Албанезе КАДЪР: Екс/@FranceskAlbs

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