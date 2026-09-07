Силен вятър разпалва горски пожар в турския окръг Мугла

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Горски пожар, разпалван от силни ветрове, бушува в района на градовете Ментеше и Ула в турския окръг Мугла. Огънят се разраства бързо, като са евакуирани жители от три застрашени къщи и множество домашни животни, посочи БТА.

В гасенето участват над 230 пожарникари, 32 пожарни автомобила, седем самолета и 13 хеликоптера. Причината за пожара все още не е установена.

Междувременно голям горски пожар в община Серик, окръг Анталия, е бил овладян след намесата на повече от 450 пожарникари и доброволци.