Шофьори на камиони от Балканите и Турция готвят блокади по границите с ЕС на 14 септември

Шофьори на камиони от Турция и пет балкански държави – Сърбия, Северна Македония, Босна и Херцеговина и Черна гора – ще протестират на 14 септември срещу строгите правила за престой в Шенгенското пространство. Те планират блокади на гранични пунктове с ЕС, включително на „Капитан Андреево – Капъкуле", посочи БТА.

Основното им недоволство е свързано с правилото на ЕС 90/180, което ограничава престоя на шофьорите до 90 дни в рамките на 180 дни. Контролът върху правилото се засили след въвеждането на нови автоматизирани системи по външните граници на Шенген през октомври 2025 г.

Шофьорите протестират и срещу дългите опашки по границите, тежките условия на труд и отнемането на визи на водачи, които губят работата си. Те настояват за промени и заявяват, че ограниченията създават сериозни трудности за транспортния сектор.