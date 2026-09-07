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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23520202 www.24chasa.bg

Русия затваря германското консулство в Санкт Петербург

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Санкт Петербург. СНИМКА: Уикипедия

Русия обяви, че затваря генералното консулство на Германия в Санкт Петербург като ответна мярка на решението на Берлин да закрие руското консулство в Бон и „Руския дом" в Берлин.

Германските власти свързаха своето решение с приписван на Русия опит за атака с дрон срещу летище Лайпциг/Хале. Москва отхвърли обвинението като „абсурдна измислица", посочи БТА.

Германското консулство в Санкт Петербург трябва да прекрати работа до 18 септември 2026 г., а служителите му да напуснат Русия до същата дата.

Руското външно министерство потвърди и закриването на центровете на Гьоте-институт в Русия. Командированите служители трябва да напуснат страната до 13 септември.

Санкт Петербург. СНИМКА: Уикипедия

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