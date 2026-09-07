Двама загинаха при руски въздушен удар по Краматорск

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Най-малко двама души загинаха, а четирима бяха ранени при руска въздушна атака срещу град Краматорск в Източна Украйна, съобщиха украинските власти.

Русия е нанесла четири удара с 250-килограмови авиобомби ФАБ-250, оборудвани с модули за планиране и корекция. Две от бомбите са попаднали върху жилищни сгради в центъра на града, посочи БТА.

Загиналите са мъже на 45 и 66 години. Ранени са трима мъже и една жена, като сред пострадалите има хора с травми от взрива, счупвания и шрапнелни рани.

Повредени са три жилищни сгради и автомобили. Краматорск се намира на повече от 12 километра от фронтовата линия.