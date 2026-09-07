Сирия арестува бивш генерал от режима на Асад, обвиняван в репресии и клането в Хама

Сирийските власти арестуваха бившия генерал Мохамад Али Дургам, който е под санкции на Европейския съюз и е обвиняван в участие в репресиите срещу мирните протести през 2011 г. Той е задържан в крайбрежния град Тартус, посочи БТА.

Според сирийските власти Дургам е бил един от основните офицери на режима на Башар Асад и е нареждал на подчинените си да стрелят по невъоръжени демонстранти край Дамаск. Между 2009 и 2013 г. той е имал оперативно командване в Четвърта дивизия, ръководена от Махер Асад.

Дургам е свързван и с клането в Хама през 1982 г., когато режимът на Хафез Асад потушава въстание на „Мюсюлмански братя". Според различни оценки тогава са загинали между 10 000 и 40 000 души.

Дургам е под санкции на ЕС от 2012 г. заради ролята си в потушаването на протестите. След падането на режима на Башар Асад в края на 2024 г. новите сирийски власти започнаха арести на представители на бившия режим.