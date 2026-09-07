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Нова учебна година в Австрия с по-строги правила и забрана за забрадки под 14 години

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Класна стая Снимка: Pixabay

Новата учебна година започва в източните провинции на Австрия с няколко важни промени в училищата. Сред тях са забрана за носене на ислямски забрадки от момичета под 14 години и нови правила за подкрепа на временно отстранени ученици.

Забраната важи за държавните и частните училища, посочи БТА.

При нарушение първо следва разговор с ученика и родителите, а при повторни случаи са възможни глоби между 150 и 800 евро. Ислямската религиозна общност в Австрия обяви, че ще оспори закона, а подобна забрана беше отменена от Конституционния съд през 2020 г.

Учениците, временно отстранени заради нарушения, вече ще получават индивидуална програма за подкрепа и реинтеграция. Те ще участват в психосоциални дейности и ще имат ограничен достъп до учебни занятия, за да не изостават при завръщането си в клас.

Промени има и в обучението по немски език – училищата ще могат да въвеждат собствени модели за допълнително обучение в рамките на класа. Около 400 училища с повишена нужда от подкрепа ще получат допълнителен персонал, включително психолози, социални работници и специалисти за деца с обучителни затруднения.

Въвеждат се и задължителни разговори с ученици, застрашени от преждевременно напускане на училище, за обсъждане на образователните и професионалните им възможности. В по-големите училища ще бъде създадено и средно управленско ниво, което да подпомага директорите.

Класна стая Снимка: Pixabay

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