Испания вече разследва нахлуването на мигранти в Сеута и ролята на Мароко

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Испанското правосъдие започна официално разследване на масовото навлизане на повече от 70 000 мигранти в Сеута в края на юли.

Съдия Мария Тардон допуска, че случаят може да е свързан с престъпления срещу испанската държава и с използване на миграционните потоци като инструмент на хибридна война, посочи БТА.

Според доклад на испанската полиция навлизането не е било спонтанно, а е имало данни за организирано улесняване на преминаването от територията на Мароко. В документа се посочва, че марокански служители не са попречили на мигрантите, а в някои случаи дори са им давали указания как да преминат границата.

Правителството на премиера Педро Санчес обаче заявява, че засега няма достатъчно доказателства, че Мароко е насърчавало масовото навлизане. Мароканските власти не са коментирали официално доклада.

Съдът ще проверява и възможни нарушения на правата на мигрантите, включително евентуална отговорност за смъртта на най-малко 83 души, загинали при опит да достигнат Сеута по вода.

Повечето мигранти са се върнали в Мароко, но няколко хиляди са останали в Сеута, където напрежението продължава.