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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23520607 www.24chasa.bg

ЕС ще инвестира 200 млн. евро в Гренландия на фона на спора със САЩ

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УРСУЛА ФОН ДЕР ЛАЙЕН

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че ЕС планира да инвестира 200 милиона евро в Гренландия за развитие на добива на критични минерали, сателитните комуникации и зелената енергия.

Фон дер Лайен заяви пълна солидарност с Дания и Гренландия на фона на стремежа на американския президент Доналд Тръмп САЩ да поемат контрола над арктическия остров. Тя подчерта, че бъдещето на Гренландия трябва да бъде решено единствено от народите на Гренландия и Дания, посочи БТА.

Гренландия има все по-голямо геополитическо значение заради стратегическото си положение, топенето на ледовете и достъпа до нови морски маршрути и минерални ресурси. ЕС планира през следващите месеци да представи нова стратегия за Арктика.

Новият пакет е значително разширяване на досегашното европейско финансиране за Гренландия, което основно е било насочено към рибарството и образованието.

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛАЙЕН

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