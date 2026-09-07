Босна свива дипломатическото си присъствие в Сърбия след погребението на Ратко Младич

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Босна и Херцеговина ще изтегли служителите си от посолството в Сърбия, обяви външният министър Елмедин Конакович.

Решението идва след реакциите в Сърбия около смъртта и погребението днес в Белград на бившия босненски сръбски генерал Ратко Младич, на което присъстваха много длъжностни лица и обществени личности, съобщи „Сараево таймс".

Младич, който почина на 84 години, излежаваше доживотна присъда за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления по време на войната в Босна. Той беше признат за виновен, наред с другото, за убийството на около 8000 бошняци в Сребреница.

Конакович уточни, че посланикът на Босна и Херцеговина в Белград не може да бъде отзован с решение на външното министерство, тъй като това е правомощие на президентството. Затова посланикът ще остане на поста си, а останалият дипломатически персонал ще бъде изтеглен, посочи БТА.

Част от функциите на посолството ще бъдат прехвърлени към дипломатическите представителства на Босна и Херцеговина в Хърватия и Черна гора.

По думите на Конакович комуникацията със Сърбия ще бъде сведена до „възможния минимум".