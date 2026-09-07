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Финландия завърши 200 км ограда по границата с Русия

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Финландия завърши изграждането на 200-километров участък от ограда по границата си с Русия

Финландия завърши изграждането на 200-километров участък от ограда по границата си с Русия, съобщиха финландските власти. Строителството продължи две години и започна през август 2024 г.

Оградата е висока около 4,5 метра и е оборудвана със система за техническо наблюдение. Тя е изградена в участъци от над 1300-километровата граница, определени като най-важни от гледна точка на сигурността, посочи БТА.

Финландия затвори сухопътните си гранични пунктове с Русия през декември 2023 г., след като обвини Москва, че насочва мигранти към границата с цел дестабилизация. Русия отхвърля обвиненията.

Според финландските власти оградата е важна част от системата за гранична сигурност на страната на фона на повишеното напрежение с Русия след началото на войната в Украйна.

Финландия завърши изграждането на 200-километров участък от ограда по границата си с Русия

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