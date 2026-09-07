Бърнам и Тръмп се договориха да продължат усилията за спиране на войната в Украйна

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Британският премиер Анди Бърнам и американският президент Доналд Тръмп се договориха да продължат усилията за постигане на прекратяване на огъня и край на войната на Русия в Украйна.

Бърнам потвърди подкрепата на Великобритания за Украйна и за водените от САЩ мирни преговори, посочи БТА.

Двамата обсъдиха и ситуацията в Близкия изток, включително необходимостта от решение с две държави, отварянето на Ормузкия проток и предотвратяването на придобиването на ядрено оръжие от Иран.

Разговорът се проведе след срещите на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър с украинския президент Володимир Зеленски в Киев и с руския президент Владимир Путин в Москва.