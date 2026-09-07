ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

3-а загуба поред за Мъри Стоилов в Турция

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23521099 www.24chasa.bg

Бърнам и Тръмп се договориха да продължат усилията за спиране на войната в Украйна

3780
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Анди Бърнам СНИМКА: Фейсбук профил

Британският премиер Анди Бърнам и американският президент Доналд Тръмп се договориха да продължат усилията за постигане на прекратяване на огъня и край на войната на Русия в Украйна.

Бърнам потвърди подкрепата на Великобритания за Украйна и за водените от САЩ мирни преговори, посочи БТА.

Двамата обсъдиха и ситуацията в Близкия изток, включително необходимостта от решение с две държави, отварянето на Ормузкия проток и предотвратяването на придобиването на ядрено оръжие от Иран.

Разговорът се проведе след срещите на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър с украинския президент Володимир Зеленски в Киев и с руския президент Владимир Путин в Москва.

Анди Бърнам СНИМКА: Фейсбук профил

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хайде 37 г. след края на комунизма най-после да спрем да се хапем за Вапцаров, 3 март и т.н.