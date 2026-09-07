Хиляди протестираха в Берлин срещу „Алтернатива за Германия“ след победата ѝ в Саксония-Анхалт

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Около 5000 души се събраха пред Бранденбургската врата в Берлин на протест срещу крайнодясната „Алтернатива за Германия" (АзГ) след убедителната ѝ победа на регионалните избори в Саксония-Анхалт. Демонстрацията е преминала без инциденти, съобщи полицията.

Участниците скандираха срещу фашизма и расизма. Сред тях бяха климатичната активистка Луиза Нойбауер и представители на „Зелените" и „Левите", посочи БТА.

АзГ спечели изборите в Саксония-Анхалт с голяма преднина, но не получи абсолютно мнозинство. Резултатът открива възможност за първото регионално правителство в Германия, оглавено от крайнодясната партия.

Протести срещу АзГ имаше и в Потсдам, където също се събраха стотици демонстранти.