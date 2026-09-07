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Посещението на папа Лъв XIV във Франция ще струва 27 млн. евро

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Папа Лъв XIV

Бюджетът за предстоящото посещение на папа Лъв XIV във Франция от 25 до 28 септември вече се оценява на 27 милиона евро, съобщи Католическата църква във Франция. Тя призова за дарения за финансиране на визитата.

Средствата ще покрият логистиката, сигурността и подготовката на събитията в Париж, Лурд и Мец, посочи БТА.

Заради големия интерес са засилени мерките за сигурност, като до 15 000 служители на силите на реда ще бъдат мобилизирани в най-натоварените моменти.

За събитията вече са се регистрирали над 700 000 души, а около 2500 журналисти са акредитирани. Кампанията за дарения досега е събрала близо 5,5 милиона евро, като се очаква основната част от разходите да бъде покрита от дарения, големи спонсори и продажба на сувенири.

Най-големите прояви включват бдение на „Стад дьо Франс" с около 80 000 души, литургия в Париж с очаквани 500 000 участници и събития в Лурд и Мец.

Папа Лъв XIV

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