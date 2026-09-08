Пратеник на Тръмп: Има напредък по бъдещи тристранни разговори за войната в Украйна

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Един от двамата специални пратеници на Белия дом за Украйна – Стив Уиткоф – заяви в публикация в платформата Екс, че по време на посещенията му заедно с другия пратеник Джаред Къшнър в Москва и в Киев е бил постигнат съществен напредък, включително по насрочването на тристранни разговори за намиране на изход от войната.

„Беше постигнат съществен напредък, включително движение по насрочването на допълнителни тристранни разговори. Президентът Тръмп работи усилено да спре убийствата и за траен и устойчив мир", написа Уиткоф, цитиран от БТА.

Той припомни, че с Къшнър за разговаряли с руския президент Владимир Путин и с украинския Володимир Зеленски, а в Киев към делегацията са се присъединили съветници по националната сигурност от Обединеното кралство, Германия и Франция.

Уиткоф и Къшнър посетиха Москва на 5 септември и Киев на следващия ден.