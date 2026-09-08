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Аржентина дава на съд петролна компания заради дейност на Фолклендските острови

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Флагът на Фолклендските острови. СНИМКА: Пиксабей

Аржентинското правителство обяви в понеделник, че ще внесе криминални обвинения срещу енергийната компания „Навитас Петролеум" и ръководството ѝ заради дейност на Фолклендските острови, съобщи Ройтерс.

В петък ажентинския президент Хавиер Милей заяви, че ще наложи санкции срещу петролни компании, които извършват сондажи в района на британската отвъдморска територия, за която Аржентина претендира.

Двете държави воюваха за островите през 1982 г. в конфликт, в който надделя Великобритания.

Настоящият аржентински президент Милей обаче засили реториката си с претенции към суверенитета над островите. В обръщение към нацията той заяви, че "ветровете на промяната" са в полза на претенциите на Аржентина към островите, окуражен от признаците, че САЩ може да преразгледат неутралната си позиция по въпроса.

От своя страна отново в петък британският министър на отбраната Уес Стрийтинг каза, че Фолклендските острови "са британски", а ангажиментът на Великобритания към тях "е абсолютен и непоклатим", предава БТА.

Флагът на Фолклендските острови. СНИМКА: Пиксабей

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