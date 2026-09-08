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"Бомбардие“ отговори на заплахата на Тръмп да забрани продажбите на компанията в САЩ

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Доналд Тръмп. СНИМКА: АРХИВ

Канадският производител на самолети „Бомбардие" отговори на вчерашната заплаха на американския президент Доналд Тръмп да забрани продажбите на компанията в САЩ, ако не произвежда самолетите си там, като изтъкна, че и в момента има производство в Съединените щати и създава десетки хиляди работни места, предаде ДПА.

Вчера в рамките на минтическата война между Вашингтон и Отава Тръмп каза че самолетите на „Бомбардие" няма да могат да бъдат продавани в САЩ, освен ако не ги произвежда там. „Ако те искат нашия Пазар, те трябва да строят тук и да спрат да третират Америка като „касичка", добави американският президент.

В отговора на компанията се казва, че тя има работници в повече от 20 американски щата и производствени бази в Канзас, Тексас, Аризона, Флорида, Кънектикът, Илинойс, Делауер, Калифорния, Ню Джърси и Вашнгтон.

Освен това, допълват от „Бомбардие", компанията разширява присъствието си в САЩ и заедно с веригите си за доставки там, които се състоят от около 2800 американски компании в 47 щата, поддържа десетки хиляди работни места, пише БТА.

В съобщението се казва, че „Бомбардие" харчи над 2,5 млрд. долара годишно за плащания към американски доставчици, а в самолетите си монтира многобройни елементи, произведени в САЩ, включително двигатели, авионика и други ключови системи. Крилата на бизнес самолета „Глобъл 8000" се произвеждат от американски работници в завода ѝ в Ред Оук, Тексас, а ключови компоненти от управлението се произвеждат в района на Лос Анджелис, уточнява компанията.

В съобщението се споменават и плановете на „Бомбардие" да разшири дейностите си в отбранителнта индустрия и в системата на услугите в САЩ, включително като открие нов завод във Форт Уейн, Индиана, по-късно тази година.

„Бомбардие" напомня, че самолетостроенето е един от най-силните експортни сектори на САЩ, който системно генерира положително търговско салдо, и отбелязва, че дейността и веригата ѝ на доставки играе важна роля за този успех.

Доналд Тръмп. СНИМКА: АРХИВ

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