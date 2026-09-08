Русия с масирани удари по Киев

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Русия поднови тази нощ масираните удари срещу украинската столица Киев след краткото спиране на атаките по време на посещението на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, съобщиха днес украински представители, цитирани от ДПА и Ройтерс.

Според кмета на Киев Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс, атаките срещу града са били извършени с балистични ракети. При ударите са били ранени шестима души, съобщи той.

Русия и Украйна се съгласиха да спрат ударите по столиците си за три дни, за да позволят посещенията на Уиткоф и Къшнър в Москва и Киев през уикенда.

През нощта имаше съобщения за експлозии в Киев, а според украински медии от падащи отломки от дронове са били засегнати няколко жилищни сгради, училище и автомобили.

Кличко написа в Телеграм още, че няколко души са били затрупани под развалини на повредена многоетажна сграда, а на различни места в града има пожари. Пететажна сграда и триетажен блок са били повредени от падащи отломки, съобщи от своя страна военното управление на Киев.

В отговор на подновената руска военна активност Полша започна авиационни операции в защита на въздушното си пространство от евентуални нарушения, съобщиха полските въоръжени сили в публикация в Екс, предава БТА.

Въздушна тревога е била обявена и в други части на Украйна, предаде ДПА.

Същевременно губернаторът на руската Саратовска област Роман Бусаргин, цитиран от Ройтерс, съобщи в платформата Телеграм, че при украинска атака с дронове в Саратов на брега на Волга е била ударена цивилна инфраструктура, а няколко души са били ранени.

В Саратовска област се намира голям нефтопреработвателен завод на „Роснефт", както и други индустриални и военни обекти.