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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23521636 www.24chasa.bg

Украинският главен прокурор подаде оставка

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Володимир Зеленски

Главният прокурор на Украйна Руслан Кравченко обяви в понеделник, че е подал оставка, като посочи политически причини за решението си, съобщи Ройтерс.

„Това е политическо решение и аз го взех съзнателно. Не желая постът на главния прокурор да бъде използван като инструмент за политическо противопоставяне", написа Кравченко в публикация в Телеграм, без да даде повече подробности.

През миналата седмица украинските антикорупционни служби - Националното антикорупционно бюро (НАБО) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САПО) – обявиха, че са разкрили престъпна организация, занимаваща се с измамни колцентрове, която се твърди, че е била създадена от служител в Главната прокуратура. Кравченко отрече да е замесен в предполагаемата схема.

„Позицията ми по отношение на твъреднията остава непроменена", казва той в публикацията си в Телеграм.

Оставката на Кравченко следва други промени във висшето ръководство на Украйна, пише БТА. През юли президентът Володимир Зеленски назначи ръководителя на държавната енергийна компания „Нафтогаз" Сергий Корецки за премиер на мястото на подалата оставка Юлия Свириденко. Същия месец Зеленски смени и популярния министър на отбраната Михайло Федоров само шест месеца след като беше назначен на поста.

Володимир Зеленски

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