Днес се навършват 4 г. от смъртта на Елизабет II

Великобритания си спомня днес за кралица Елизабет Втора по повод четвъртата годишнина от смъртта й.

Елизабет Втора почина на 96-годишна възраст в лятната кралска резиденция в Балморал в Шотландия на 8 септември 2022 г. Смъртта й настъпи три месеца, след като в Лондон с пищни тържества беше отбелязан нейният Платинен юбилей - 70 години от възкачването й на престола, припомнят британски медии, сред които Би Би Си, "Дейли телеграф", "Дейли мейл", "Сън" и др.

Елизабет Втора управляваше Обединеното кралство в продължение на 70 години и 214 дни. През годините тя е била монарх на общо 32 държави, а към момента на смъртта ѝ броят им е 15, като става дума за държави от Общността на нациите. Нейното управление е най-дългото в историята на британската монархия и най-продължителното сред жените монарси в световен мащаб.

Преди четири години смъртта на Елизабет Втора настъпи в момент на политически сътресения във Великобритания. След месеци на призиви да подаде оставка премиерът консерватор Борис Джонсън се оттегли от поста си и на негово място Консервативната партия избра за свой партиен лидер и съответно и за нов премиер Лиз Тръс. Два дни преди кончината си Елизабет Втора се срещна именно с новата британска премиерка, останала начело на британското правителство за кратко време – общо 45 дни, преди да предаде поста на следващия лидер на консерваторите Риши Сунак. Името на Тръс ще остане в историята именно с това, че тя е последният британски премиер по време на властването на Елизабет Втора и че на нея се падна тежката задача да следи за организацията на кралското погребение, събрало в Лондон монарси, държавни и правителствени глави от цял свят.

Четири години по-късно Великобритания отново преминава през вътрешнополитически сътресения. След месеци на призиви за оставка британският премиер - лейбъристът Киър Стармър, се оттегли от поста си неотдавна и беше заменен от Анди Бърнам, който вече се сблъсква с първи вътрешни проблеми и сега се опитва да предложи на сънародниците си нова визия за бъдещето на страната, отбелязват "Гардиън" и Франс прес.

Преди четири години, когато почина Елизабет Втора, британското кралско семейство беше разделено на два лагера. От едната страна бяха Чарлз, Камила, Уилям и Кейт, а от другата страна отцепилите се от семейството херцози на Съсекс Хари и Меган Маркъл. Семейство Съсекс се отказа от кралските си задължения и отпътува за Калифорния, за да търси слава в шоубизнеса. От Калифорния Хари и Меган обаче не спестиха критиките по адрес на членове на кралското семейство и към момента на смъртта на Елизабет Втора отношенията в най-близкото й семейно обкръжение бяха особено обтегнати. На погребението на кралицата те демонстрираха единение, но след това разногласията се задълбочиха с публикуването на мемоарната книга на Хари „Резервен", в която той продължи да критикува британското кралско семейство.

Последва коронацията на Чарлз Трети, пренареждането на списъка с наследниците на британската корона, промяна в някои титли, произтичащи от идването на власт на нов монарх. Сред промените беше и това, че двете деца на Хари и на Меган – Арчи и Лилибет, получиха титлата принц и принцеса, въпреки че техните родители се отказаха от кралските си задължения.

Последва кошмарната 2024 г., в която Чарлз Трети и снаха му, принцеса Катрин се оказаха въвлечени в една и съща битка – борбата с рака и на преден план в изпълнението на кралските задължения се озоваха кралица Камила, престолонаследникът принц Уилям и кралската сестра, принцеса Ан.

През 2025 г. здравето на Чарлз Трети и на Катрин се подобри и те се върнаха към задълженията си. Но годината се оказа отново кошмарна за кралското семейство заради досиетата „Епстийн", от които изплува името на Андрю, брата на Чарлз Трети. Появиха се и подозрения, че техните две дъщери на Андрю - Юджийн и Беатрис, може да са се облагодетелствали по някакъв начин от познанството на Андрю с Епстийн. Всичко това доведе до низвергване на Андрю от кралското семейство, но и до появата на коментари в британските медии, че кралица Елизабет Втора е била прекалено снизходителна с втория си син, че от години е било известно, че той е бил близък с Епстийн, но кралицата не го е смъмрила заради това, припомня Франс прес.

През четвъртата година след кончината на Елизабет Втора в кралското семейство настъпи значителен обрат. Андрю излезе за постоянно от кралската сцена, но на нея изненадващо се върнаха Хари и Меган, не успели да пробият в шоубизнеса в Калифорния. На 10 юли те първо посетиха краля и кралицата по време на лятната ваканция на монарсите в провинциалното имение Хайгроув в Глостършър, припомнят Асошиейтед прес, Ройтерс и Франс прес. По време на тази кратка визита Хари и Меган доведоха и двете си деца, 7-годишния Арчи и 5-годишната Лилибет, за да се видят с дядо си за първи път от повече от четири години. За последно Арчи и Лилибет бяха в Лондон за Платинения юбилей на Елизабет Втора през юни 2022 г.

Месец след тази опознавателна среща Хари и Меган се върнаха за постоянно на британска територия. Всичко около това завръщане е държано в пълна тайна, припомня „Венити феър". Но в медиите все пак се появиха някои разкрития. Двойката е пътувала заедно с децата и частната си охрана от Лос Анджелис до Бирмингам с частен самолет. Според британски медии Хари и Меган са отседнали временно в провинциална къща в района Котсуолд на английската провинция, където са имали къща под наем преди да напуснат Великобритания. Арчи и Лилибет са били записани в скъпо частно училище в провинцията, като таксата за година е 26 000 лири. Училището имало много добра база, в пределите на която имало закрит басейн, фитнес център, огромни зелени площи със зони за игра. За учениците имало достъп и до река, в която те практикували водни спортове. В пределите на училището имало и ателиета за насърчаване на креативността, готварско ателие, научни лаборатории, голям театър, музикален център и център за пърформанс изкуство, както и голяма концертна зала насред градина. В трапезарията на училището се сервирали многообразни блюда, приготвени от много квалифицирани кулинарни експерти, съобщиха британските медии.

Именно желанието на Хари и Меган децата им да получат отлично британско възпитание и образование ги е накарало да се върнат на британска територия, пише „Венити феър". Британски медии пазят в тайна точното място, на което се намира новият дом на младото семейство и името на училището на Арчи и Лилибет.

Тази голяма промяна в британското кралско семейство, настъпила четири години след кончината на Елизабет Втора, обаче не означава, че отношенията в него са се хармонизирали. Британски медии коментират, че разривът между принц Уилям и брат му Хари все още не е преодолян.

В този контекст днес британските медии си спомнят за Елизабет Втора. В публикациите си по повод четвъртата годишнина от смъртта й медиите припомнят, че покойната кралица беше източник на вдъхновение за книги, пиеси и филми.

През настоящата година между впрочем с редица събития в страната се отбелязва и 100-годишнината от рождението на Елизабет Втора. Събитията в тази насока бяха официално открити през април, когато се пада рожденият ден на покойната кралица, родена на 21 април 1926 г. Две седмици преди тази дата в Кралската галерия на Бъкингамския дворец в Лондон беше открита експозицията „Кралица Елизабет Втора: Нейният стилен живот". Изложбата проследява целият живот на Елизабет Втора посредством дрехите, които тя е носила, от дете до смъртта си. В експозицията експонатите са над 300, като много от тях са показвани на първи път и това е де факто най-голямата изложба на тоалети на Елизабет Втора. Тя може да бъде разгледана до 18 април догодина, като цената на билета е 22 британски лири.

Наред с облекла, бижута, шапки, обувки и аксесоари, изложбата представя и невиждани досега дизайнерски скици, мостри на тъкани и ръкописна кореспонденция, които разкриват задкулисния процес по създаването на тоалетите на най-известната жена в света и хвърлят нова светлина върху активното участие на покойната кралица в създаването на нейния гардероб. Сред акцентите в експозицията са роклята, която Елизабет Втора е носила за кръщенето си, роклята й на шаферка, сватбената ѝ рокля, роклята, която тя е носила за коронацията си, както и тоалетът й за сватбата на сестра си - принцеса Маргарет. Виртуална обиколка на изложбата се предлага на сайта на тръста, отговарящ за британската кралска колекция.

В края на април едно от събитията по повод 100-годишнината от рождението на кралица Елизабет Втора беше откриването на градина, посветена на нея, в Лондон. Градината се намира в парка „Риджънтс", в район, който едно време е имало разсадник за цветя, но който впоследствие е бил изоставен. Тя се простира на два акра. Границата има четири входа. Посред нея преминава права алея, която символизира непоколебимата отдаденост на Елизабет Втора на каузата да служи на народа си. В двата края на алеята има места за уединение и размисъл. При южния вход има голямо езеро с места за сядане и пергола. Централната алея е пресечена от виеща се пътека, водеща посетителите до низ от красиви цветни пейзажи. В градината има и плетеница от по-малки пътеки, позволяващи на посетителите да се разхождат сред изобилието от растения.

Подбраните за градината растителни видове са такива, които са способни да оцеляват в дивата природа и такива, които обичайно се използват за създаването на впечатляващи цветни картини през всеки един сезон. Много от растенията са пряко свързани с кралица Елизабет Втора и с местата, които тя е обичала. Момината сълза, например, е била част от букета й по време на коронацията ѝ. Специален нарцис е посветен на Диамантения юбилей на Елизабет Втора. В градината има и мирта, розмарин, дъб и амурската маакия, които също са свързвани с различни етапи от живота на кралицата.

В градината са посадени над 40 нови дървета, всяко от които е подбрано така, че да допълва градинското многообразие, да бъде устойчиво на климатичните промени и да осигурява храна и местообитание за фауната. Екземпляри от дървесни видове, типични за страните от Общността на нациите, се редуват с местни видове. В пределите на градината има и водна кула с орнаментика, символизираща четирите нации в Обединеното кралство.

На сайта на градината са изброени всички растителни видове в нея, като списъкът наброява 17 страници.

В градината има много пейки, места, специално обособени за инвалиди и всякакви удобства за прекарване на един спокоен момент насред кипящия от живот Лондон.

Миналата седмица на 4 септември в северния двор на абатството в град Ромзи в Хемптшър беше открита статуя на Елизабет Втора. Тя е дело на Ейми Гудман, която е местна скулпторка. Статуята е в човешки ръст и е изваяна от бронз. Гудман разказва, че преди да започне работа по паметника, тя е изчела много публикации за Елизабет Втора и е разговаряла с много хора. Решила е да изобрази кралицата в повратен момент от живота й, встъпваща в ролята на британски монарх.

Статуята е поръчана от съвета на административния район Тест Вали в Хемпшър. В района на абатството в Ромзи се намира и имението Броудлендс, в което Елизабет Втора и принц Филип са прекарали няколко дни от медения си месец през 1947 г. По онова време то е било собственост на чичото на принц Филип – лорд Маунтбатън.

Статуята обаче вече предизвика полемика, като според някои почитатели на покойната кралица тя не приличала изобщо на Елизабет Втора като млада.

Четвъртата годишнина от кончината на Елизабет Втора се пада тази година ден преди погребението на норвежкия крал Харалд Пети, починал в края на август на 89-годишна възраст и властвал в страната си в продължение на 35 години, припомня Ройтерс. Именно Харалд Пети след смъртта на Елизабет Втора се превърна в най-възрастния действащ монарх в Европа.