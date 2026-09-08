73 души ранени при атака на йеменски бунтовници хуси срещу Саудитска Арабия

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ай-малко 73 души са ранени при атаките на подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси срещу Саудитска Арабия, съобщи водената от Рияд коалиция в Йемен тази сутрин, цитирана от Ройтерс.

Тя обеща твърд отговор на последната ескалация на военните действия.

Хусите, които контролират най-гъстонаселените части на Йемен и голяма част от северната част на страната, извършват нападения срещу Саудитска Арабия, след като обявиха морска блокада срещу Рияд през юли и нанесоха удари срещу саудитски плавателни съдове в Червено море.

Последната ескалация беше "опасна", тъй като хусите атакуваха граждански и икономически цели в най-големия в света износител на петрол и дефакто лидер на ОПЕК, заяви говорител на водената от Саудитска Арабия коалиция в Йемен.

"Коалицията ще предприеме всички необходими оперативни мерки, за да възпре тази терористична групировка и решително ще се изправи срещу нейните враждебни действия", написа полковник Турки ал Малки в социалната мрежа Екс.

Хусите атакуваха цели в градовете Абха, Хамис Мушаит, Джазан и Наджран, добави той.

Вчера в. "Файненшъл таймс" написа, че петролните съоръжения на "Арамко" в Джазан са били ударени при нови атаки и щетите се оценяват. Ройтерс отбеляза, че не може да потвърди тази информация по независим път, предава БТА.