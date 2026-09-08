Илияна Йотова ще води българската делегация на Общото събрание на ООН

Осемдесет и първата годишна сесия на Общото събрание на ООН започва днес. Откриването ще бъде в централата на световната организация в Ню Йорк.

Председател на сесията ще бъде министърът на външните работи на Бангладеш Халилур Рахман, който бе избран в началото на юни тази година. Той пое щафетата от бившата германска министърка на външните работи Аналена Бербок, която председателстваше юбилейната 80-а сесия.

Темата на 81-вата сесия ще бъде: "Възстановяване на доверието, управление на трансформацията: Организация на обединените нации, която дава резултати за всички". Темата на 80-ата сесия бе: "По-добри заедно: 80 години и занапред в името на мира, развитието и правата на човека".

На 18 септември в залата на Общото събрание на ООН ще се състои среща, посветена на целите за устойчиво развитие, съобщи на своя уебсайт световната организация. Ще бъде направен преглед на изпълнението на тази програма. Приета през септември 2015 г. на среща на високо равнище за устойчивото развитие, тя определя 17 цели в областта на устойчивото развитие до 2030 г.

Общите политическите дебати в рамките на 81-вата годишна сесия на ООН ще се състоят от 22 до 28 септември (с почивен ден на 27 септември, неделя) в централата на ООН в Ню Йорк. В тях ще се включат представители на високо ниво на 193-те държави членки на световната организация. Очаква се над 150 от страните ще бъдат представени от своя държавен глава или от ръководителя на правителството си.

Българската делегация ще бъде водена от президента Илияна Йотова.

В рамките на седмицата на общите политически дебати в централата на ООН на 23 септември ще има среща на високо равнище за отбелязване на 40-ата годишнина на Декларацията за правото на развитие. Приета от Общото събрание на ООН на 4 декември 1986 г. с Резолюция 41/128, декларацията провъзгласява правото на развитие като неотменимо човешко право, в чиято рамка всеки човек и всички народи имат право да участват, да допринасят и да се ползват от икономическото, социалното, културното и политическото развитие.

На 23 септември също така ще се състои среща на високо равнище за действията в областта на климата и справедливия преход. На нея по-конкретно ще бъде обсъдено как преходът към нисковъглеродна икономика да бъде справедлив и приобщаващ, така че уязвимите региони, общности и работници да не бъдат засегнати.

На 24 септември ще има среща на върха за екзистенциалните заплахи, предизвикани от покачването на морското равнище. Те са видими поради все по-честите екстремни природни явления като наводнения.

На 25 септември ще се състои среща на високо равнище за превенцията, готовността и реагирането на пандемии. Това отразява поуките от пандемията от КОВИД-19, избухнала в началото на това десетилетие.

На 28 септември ще има среща, посветена на 25-ата годишнина от приемането на Декларацията и Програмата за действие от Дърбан. Декларацията и съпътстващата програма за действие са приети от държавите членки на ООН на Световната конференция срещу расизма, расовата дискриминация, ксенофобията и свързаната с тях нетърпимост, състояла се в този град в Република Южна Африка от 31 август до 8 септември 2001 г. Двата документа са своеобразен глобален план на ООН за борба с расизма в глобален мащаб.

На 29 септември ще се състои пленарна среща на високо равнище за отбелязване и популяризиране на Международния ден за пълното премахване на ядрените оръжия (26 септември). Той е обявен от Общото събрание на ООН с цел повишаване на обществената осведоменост за заплахите, свързани с ядрените арсенали, и мобилизиране на нови международни усилия за постигане на един свят без такива оръжия за масово поразяване. Този ден е обявен от Общото събрание на ООН през декември 2013 г. въз основа на срещата на високо равнище на Общото събрание за ядреното разоръжаване, състояла се на 26 септември 2013 г. в Ню Йорк.

Началото на сесията съвпада с процеса на избиране на следващия генерален секретар на ООН, който ще наследи на поста Антонио Гутериш. Вторият петгодишен мандат, на който португалецът има право, изтича в края на тази година.