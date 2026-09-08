ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Кугър" се включи и днес в борбата с пожара над се...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23521851 www.24chasa.bg

Русия с нови удари след визитата на Уиткоф и Къшнър, двама убити в Киев

1532
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Руски въздушни удари около Киев убиха двама СНИМКА: Пиксабей

Засегнати са училище и жилищни сгради, Полша постави в готовност своите ВВС

Най-малко двама души са убити, след като Русия възобнови ударите си срещу украинската столица Киев след кратко спиране на огъня, съобщиха украинските власти рано тази сутрин, цитирани от ДПА.

Киев и Москва се споразумяха да преустановят ударите един срещу друг за три дни, за да гарантират посещението на специалните пратеници на Вашингтон Стив Уиткоф и Джаред Къшнър през уикенда. След отпътуването им обаче ударите с балистични ракети са подновени.

Тази нощ в украинската столица бе съобщено за нови експлозии, като падащи отломки от свалени дронове са ударили няколко жилищни сгради, училище и автомобили, съобщиха украинските медии. Убити са двама души, а седем са ранени, пише БТА.

Изданието "Киев индипендънт" цитира кмета Виталий Кличко, който заяви, че няколко души са затрупани под останките на срутен жилищен блок. На едно от атакувани места са изпратени медицински екипи, добави Кличко.

Сирени за въздушна тревога звучаха и в други части на страната, добави изданието.

В западната част на съседна Полша военновъздушните сили също бяха поставени в готовност, съобщи армията.

В Русия властите съобщиха за украинска атака с дронове в Саратовска област, където са нанесени щети на гражданска инфраструктура и са ранени няколко души.

Руската държавна новинарска агенция ТАСС информира, позовавайки се на губернатора на областта, че в района са изпратени екипи на спасителните служби.

Междувременно Министерството на отбраната на Русия съобщи тази сутрин, че руските сили са атакували военни и логистични цели в Киев и района около украинската столица, както и пристанището в Чорноморска.

Руски въздушни удари около Киев убиха двама СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хайде 37 г. след края на комунизма най-после да спрем да се хапем за Вапцаров, 3 март и т.н.