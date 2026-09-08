Северна Македония празнува 35 г. от обявяването си за държава с шоу "Силно блестящ ден"

Република Северна Македония отбелязва днес 35-ата годишнина от обявяването на независимостта си. Честванията за годишнината продължават цял месец с различни развлекателни събития, като концерт на Хосе Карерас и мултимедиен спектакъл "Силно блестящ ден", с участието на 120 артисти.

Вчера президентът на страната Гордана Силяновска прие ученици от начални и средни училища, участвали в международни научни олимпиади и състезания през учебната 2025/2026 година и техните ментори, домакинства, съобщават от президентството на страната. Те участваха в панелна дискусия на тема „8 септември през призмата на неговите преки участници и свидетели", на която бивши политици, депутати, журналисти и общественици коментираха политическите, институционалните и социалните процеси, довели до създаването на независима държава.

Днес Силяновска, както и делегации на парламента, правителството, Генералния щаб на армията на Северна Македония, на религиозните общности, представители на институциите и политическите партии ще положат цветя на гроба на първия президент на страната Киро Глигоров, както и на гробовете на президента Борис Трайковски и на първия министър-председател на страната Никола Клюсев. Силяновска ще връчи и орден „8 септември" на поета и драматург Йордан Плевнеш, на писателя, есеист, критик и преводач Раде Силян и посмъртно на албанския езиковед, университетски професор, автор на учебници и значим деец на албанското образование и култура в Северна Македония Джеват Гега, на актьора Мето Йовановски и на художника и скулптор Глигор Чемерски.

В следобедните часове е предвидено отбелязване на годишнината под мотото „Силно блестящ ден!", на което ще говори премиерът на страната Християн Мицкоски, а вечерта на стадиона „Тоше Проески" в Скопие ще се проведе концерт на френския диджей Дейвид Гета, съобщават от правителството на Северна Македония.

На 8 септември 1991 г. в страната, част от някогашната Социалистическа федеративна република Югославия, се провежда референдум с въпрос „Дали сте за суверенна и независима държава Македония с право да влезе в бъдещ съюз на суверенните държави на Югославия?", на който, при избирателна активност от 75,7 процента, повече от 96 на сто от гражданите, които гласуват на референдума, отговарят положително. Референдумът е първата стъпка към обявяване на независимостта на държавата.

На 25 януари 1991 г. първият многопартиен парламент в Скопие приема Декларация за независимост, с което започва и процесът за обявяване на независимостта на бившата югославска република, който включва референдума на 8 септември същата година.

С решение на парламента на страната от 17 ноември 1991 г. е обявена независимостта и започва процесът на отделяне от СФРЮ.

България е първата страна, която на 15 януари 1992 г. признава новата държава под конституционното ѝ име - Република Македония, предава БТА.