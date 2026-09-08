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Полша активира ВВС и затвори летището в Люблин заради ударите срещу Украйна

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Летището в Люблин СНИМКА: Уикипедия

Полските Военновъздушни сили извършиха превантивни операции, свързани с руските ракетни атаки срещу Украйна, съобщи тази сутрин полската армия, цитирана от Ройтерс.

Заради военните операция временно са преустановени полетите от и до летището в Люблин, съобщи Полската служба за въздушна навигация.

"Във връзка с непланирана военна активност, свързана с обезпечаването на безопасността на страната, летището е затворено", каза служител на агенцията.

Той уточни, че затварянето на летището, което е разположено на около 90 км от границата с Украйна, може да продължи няколко часа, предава БТА.

Летището в Люблин СНИМКА: Уикипедия

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