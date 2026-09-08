Американската армия потопи кораб, подозиран в наркотрафик

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Южното командване на Въоръжените сили на САЩ вчера е потопило още едно еквадорско корабче, за което се предполага, че е свързано с престъпната група "Лос Чонерос", предаде Асошиейтед прес.

Това е поредното подобно действие на американската армия срещу лодки и плавателни съдове в Латинска Америка, за които се твърди, че са замесени в наркотрафик.

Съвместна оперативна група прехвана плаваща станция за презареждане, която действала в подкрепа на незаконния наркотрафик във водите на източната част на Тихия океан, съобщи в изявление Южното командване.

То добави, че хората на борда на плавателния съд са спасени и ще бъдат предадени на еквадорските власти.

Видео, публикувано заедно със съобщението, показва военни да се качват на корабчето, след което хеликоптер прелита над главите им и накрая е изстрелян снаряд, който потопява плавателния съд, предава БТА.

В изявлението се посочва още, че американските сили ще продължат да извършват "прецизни и професионални операции за унищожаване на логистичните мрежи, които подпомагат наркотрафика в Западното полукълбо".

Потопения вчера плавателен съд е петият, атакуван от американските сили за по-малко от две седмици.