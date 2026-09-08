Три пожара около Анталия, евакуират хора

Три горски пожара бушуват от вчера следобед в общините Аксу, Кепез и Серик в южния турски окръг Анталия, като на терен са изпратени стотици пожарникари, а няколко населени места са евакуирани, съобщава сайтът Хаберлер.

По информация на заместник-кмета на Анталия Бюшра Йоздемир в борбата с пожарите до момента на терен са изпратени повече от 860 пожарникари и доброволци, 149 противопожарни коли, включително чисто нови автомобили, които все още не са регистрирани, над 70 булдозера, три самолета за гасене на пожари и девет хеликоптера.

По информация на местните власти в община Серик, цитирана от ТРТ Хабер, заради разрастването на пламъците тази нощ са евакуирани няколко населени места, като въпреки усилията на пожарникарите пожарът напълно е изпепелил пет къщи и няколко селскостопански постройки.

По време на гасенето на пламъците край Анталия тази нощ е възникнал и инцидент с един пострадал, при който багер е пропаднал в крайпътна канавка и се е преобърнал, съобщава още ТРТ Хабер.

В същото време властите в югозападния окръг Мугла съобщават, цитирани от Анадолската агенция, че избухналият вчера в района на градовете Ментеше и Ула пожар вече до голяма степен е овладян, предава БТА.