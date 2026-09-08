Нетаняху бил предупреден за клането на 7 октомври, скрил от службите. Той: Абсолютна лъжа

Президентът на ОАЕ Мохамед бин Зайед е предупредил премиера на Израел Бенямин Нетаняху за плановете на „Хамас" преди клането на 7 октомври, съобщи във вторник вестник Haaretz. От кабинета на израелския министър председател отрекоха твърденията и ги определиха като "абсолютна лъжа".

Изданието Haaretz е приближено до израелската левица и е силно критично към управлението на Нетаняху

Според информацията, публикувана в книгата на Шломи Елдар и Рут Ювал „Заложници: 843 дни на изоставяне", Бин Зайед конкретно е предупредил Нетаняху, че тогавашният лидер на „Хамас" Яхя Синвар планира операция.

В статията се твърди, че Бин Зайед е алармирал Нетаняху около седмица и половина преди клането, че „Хамас" планира мащабна операция срещу Израел. По време на 45-минутен телефонен разговор президентът на ОАЕ е споделил опасенията си, че подобна атака може да доведе до значително кръвопролитие, да дестабилизира региона и да подкопае „Споразуменията на Авраам".

Бин Зайед е призовал Нетаняху да приеме заплахата сериозно. Нетаняху обаче е отговорил, че според неговата оценка „Хамас" възнамерява да действа в Западния бряг и е уверил президента на ОАЕ, че Израел е подготвен за всеки възможен сценарий.

Като запознати със съдържанието на разговора са цитирани три високопоставени чуждестранни източника. Информацията е и на близък съветник на Бин Зайед, който казва, че предупреждението е дошло от срещи с участието на палестински посредник, свързан както с „Хамас", така и с израелски служители по сигурността.

През септември 2023 г. Синвар е предупредил чрез посредника, че подготвя „зилзал" (земетресение), а по-късно е описал плана си като „майката на всички изненади" и „ужасяваща операция".

В крайна сметка информацията е била предадена на ръководството на ОАЕ, а на 15 септември и на „Шин Бет". Тогавашният шеф на „Шин Бет" Ронен Бар казва на Нетаняху за предупреждението на Синвар, след което два дни по-късно висши военни служители провели среща по въпросите на сигурността.

На нея Бар предупредил, че Израел е в „курс към сблъсък" и препоръчал или мощна офанзивна акция, или по-строги отбранителни мерки в Газа и Западния бряг преди еврейските празници, но в края на дискусията не бяха взети никакви решения.

След като ръководството на ОАЕ стигнало до заключението, че Израел не е реагирал адекватно на информацията, Бин Зайед решил да се свърже директно с Нетаняху. Шефът на египетското разузнаване Абас Камел е говорил с Нетаняху по същото време и го е предупредил за „нещо необичайно, ужасяваща операция", планирана от „Хамас". Нетаняху е отговорил, че Израел контролира ситуацията в Газа и концентрира вниманието си и разполагането на войските си върху Западния бряг.

Министър-председателят на Израел не е споменал нито едно от предупредителните обаждания по време на последвалата дискусия на 1 октомври относно Газа и „Хамас". Висш служител на „Шин Бет" заявил, че ако служителите по сигурността знаели за предупрежденията, това би могло да промени начина, по който те са тълкували по-ранните изявления на Синвар и оттеглянето му от преговорите.

Бившият шеф на „Шин Бет" Ронен Бар и бившият началник на Генералния щаб на Израелските отбранителни сили Херци Халеви посочиха пред Haaretz, че не са били информирани за предупреждението, което според твърденията е било отправено от президента на ОАЕ.

Бин Зайед не е отговорил на молбата за коментар на изданието.

„Абсолютна лъжа! Министър-председателят Нетаняху не е разговарял с президента на Обединените арабски емирства през въпросния период и не е получил никакво предупреждение от него", коментираха от кабинета на Нетаняху.

След публикуването на тази информация бившият министър-председател на Израел и лидер на партията „Б'Яхад" Нафтали Бенет заяви пред радиостанция 103FM, че „знае със сигурност, че тези информации са верни".

„Мохамед бин Зайед от Обединените арабски емирства предупреди Нетаняху, че Синвар планира операция. Аббас Камел, шефът на египетското разузнаване, също предупреди Нетаняху дни преди клането, че се планира мащабна операция. Не искам да говоря за отношенията си с никого. Казвам ви, че знам, че този факт е вярен", каза той.

„Нетаняху ни поведе на сляпо право към тази ужасна катастрофа. Той беше толкова дълбоко погълнат от представата си, че Хамас е ценен съюзник, и въпреки че получи изрични предупреждения, не направи нищо. Нетаняху носи пряка отговорност за тази катастрофа - не само министерска отговорност по силата на поста си на министър-председател, а пряка отговорност, защото той подкрепяше Хамас в продължение на 15 години и не направи нищо", заяви още бившият премиер.

На въпрос как би постъпил, ако беше на мястото на Нетаняху през есента на 2023 г., Бенет е отговорил: „В подобна ситуация, ако бях получил дори и четвърт от това предупреждение, когато бях министър-председател, щях да се втурна към юга. Това е, което винаги правя: срещам се с командирите и войниците от наблюдателните постове, свиквам началника на Генералния щаб на Израелските отбранителни сили и шефа на „Шин Бет", повишавам бдителността и отбраната и се подготвям за настъпателни действия, ако се наложи. Бих направил всичко, за да защитя живота на жителите."

Гади Айзенкот, председател на партията „Яшар! с Айзенкот", също коментира информациите, като заяви, че те само подсилват доказателствата, че премиерът не е предприел действия по предупрежденията преди клането.

„Все повече признаци сочат, че Нетаняху е повел Израел на сляпо към провала на 7 октомври. Според информацията от тази сутрин той е получил изрично предупреждение, дни преди клането, от президента на Обединените арабски емирства относно намеренията на Синвар, но не е информирал ръководителите на отбранителната система. Кой не събуди кого?", каза Айзенкот.

„Хората около него повтарят жалките теории за конспирация и предателство, измисляйки най-абсурдното изречение, към което един лидер би могъл да се придържа: „Те не ме събудиха", поради два факта: той знае истината; той се страхува от нея и се опитва да избяга от отговорност. Нетаняху е получил десетки предупреждения преди 7 октомври и ги е игнорирал всички. Той е негоден за поста", добави още той.

Преди дни Нетаняху каза, че преди атаката на „Хамас" на 7 октомври 2023 г. е имало множество предупредителни сигнали за предстоящо нападение, но той не е бил информиран за тях. По думите на израелския премиер висшето военно и разузнавателно ръководство е разполагало с информация за възможно нападение, но се е опасявало, че той ще нареди мащабен военен отговор.

На 7 октомври 2023 г. „Хамас" извърши внезапна и мащабна атака срещу Южен Израел, която започна с масиран ракетен обстрел от ивицата Газа. Под прикритието на ракетите бойци на организацията пробиха израелската гранична бариера на множество места, използвайки взривове, булдозери, мотоциклети и пикапи. Част от нападателите преминаха и с парапланери. След проникването бойците достигнаха до редица израелски населени места и военни обекти в близост до границата, като атаката доведе до смъртта на около 1200 души, а над 250 души бяха взети за заложници. Това е първият пряк конфликт в границите на Израел след арабско-израелската война от 1948 г.