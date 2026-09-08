Двама в Русия загинаха при украински атаки

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Двама души са убити при украински атаки срещу руските Белгородска и Брянска област, предадоха Ройтерс и ТАСС, позовавайки се на местните власти.

Един човек е убит, а четирима са ранени при над 110 украински атаки срещу Белгородска област, заяви губернаторът Александър Шуваев в канала си в приложението Макс, цитиран от ТАСС.

"За голямо съжаление, при целенасочен удар на ВСУ (Въоръжените сили на Украйна - б.ред.) в Грайворонски окръг е загинал мирен гражданин. Освен това в Грайворонския, Краснояружския и Шебелинския окръзи са пострадали четирима души. Според медиците състоянието на всичките е средно тежко. Оказва се необходимата медицинска помощ", отбеляза той.

Украинската армия атакува територията на Белгородска област 112 пъти, седем от които с артилерия и реактивни системи за залпов огън, а веднъж са хвърлени взривни устройства с дрон, допълни Шуваев.

Той уточни, че над областта са прехванати и унищожени 130 украински дрона.

Един човек е убит и при украинска атака срещу град Стародуб в граничната Брянска област, съобщи в Телеграм губернаторът Егор Ковалчук, цитиран от БТА.