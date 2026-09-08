Погребението на военнопрестъпника Ратко Младич с държавни почести предизвика остри реакции

Погребението на бившия командир на армията на босненските сърби Ратко Младич в Белград с военни и държавни почести предизвика остри реакции в Босна и Херцеговина, Хърватия, Черна гора и Косово и задълбочи споровете около наследството от войните в бивша Югославия, пишат местни медии.

Младич, който почина на 27 август в затвора в Хага, докато излежаваше доживотна присъда за геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството, беше погребан на Топчидерското гробище в Белград вчера. На церемонията присъстваха хиляди негови привърженици, ковчегът беше изпратен с военни почести, а опелото беше отслужено от сръбския патриарх Порфирий, пише БТА.

Външният министър на Босна и Херцеговина Елмедин Конакович обяви, че по-голямата част от дипломатическия персонал на страната в Белград ще бъде изтеглен, припомня босненското издание "Ослободжене". Председателят на тричленното председателството на Босна и представител на босненските мюсюлмани Денис Бечирович осъди церемонията като институционално възвеличаване на осъден военнопрестъпник и обида към жертвите на войната и геноцида в Сребреница, съобщи порталът "Кликс".

В населената предимно с етнически сърби федеративна единица Република Сръбска погребението беше посрещнато с противоположна реакция. Президентът Синиша Каран и бившият президент Милорад Додик присъстваха на церемониите, а в някои населени места бяха поставени билбордове с образа на Младич и послания в негова чест, отбеляза местната телевизия РТРС.

В Хърватия премиерът Андрей Пленкович разкритикува начина, по който Сърбия е изпратила Младич, както и реакцията на Европейския съюз, предаде ХИНА. Според него Брюксел е трябвало да реагира по-категорично, а подобна церемония ще има негативни последици за европейския път на Сърбия.

В Черна гора президентът Яков Милатович подчерта, че присъдата на Младич е установен от международен съд факт, а не въпрос на политическо мнение. Председателят на черногорския парламент Андрия Мандич – лидер на просръбската партия "Нова сръбска демокрация", изпрати съболезнования на семейството на Младич. Реакциите и на двамата бяха широко отразени от черногорската обществена телевизия РТЦГ.

В Сърбия президентът Александър Вучич не присъства на погребението, като обясни отсъствието си с официална визита в Узбекистан, съобщи сръбското издание "Блиц". Вучич защити правото на семейството да организира церемонията по избрания от него начин. Министърът на вътрешните работи на Сърбия Ивица Дачич отхвърли критиките от региона и обвини опонентите на Сърбия в двойни стандарти, докато опозиционният политик Ненад Чанак определи церемонията пред сръбския портал "Озон Прес" като знак за задълбочаване на национализма и заяви, че Сърбия "потъва все по-дълбоко във фашизма".

В своя публикация в Екс действащият министър на външните работи и диаспората на Косово Глаук Конюфца определи погребението като "акт на дълбок морален и политически позор" от страна на Сърбия. "Това е изборът, който Белград направи днес. Този избор говори и за по-дълбока политическа приемственост", написа той.

По думите му десетилетия по-късно сръбската държава продължава да легитимира фигури и наративи, свързани с политиката на етническо прочистване, териториално разширение и масови зверства, опустошили региона през 90-те години. Конюфца посочи и че Сърбия днес се ръководи от Александър Вучич, който е бил министър на информацията по време на режима на Слободан Милошевич.