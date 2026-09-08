Атаките на хутите спряха енергийни съоръжения в Саудитска Арабия

Атаките от проиранските бунтовници хути в Йемен срещу енергийни съоръжения в южната част на Саудитска Арабия предизвикаха пожари и временно прекъсване на някои дейности, съобщи днес саудитското Министерство на енергетиката, цитирано от Франс прес.

"Няколко енергийни съоръжения и инфраструктура, разположени в южната част на Кралството са атакувани тази сутрин", заяви Министерството, цитирано от саудитската новинарска агенция СПА. То добави, че в резултат от нападенията има ранени и са "предизвикани пожари на няколко места, довели до временното спиране на някои дейности".

Министерството на външните работи на страната осъди атаките и заяви, че ще предприеме всички необходими мерки за защита на суверенитета си, предава БТА.

"Кралството потвърждава легитимното си право да предприеме всички необходими мерки за защита на суверенитета си", се казва в изявление и се "подчертава необходимостта от незабавно прекратяване на всички форми на ескалация от тази въоръжена групировка, както и на продължаващите заплахи срещу корабоплаването".