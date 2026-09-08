ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вицепрезидентът на Китай: Готови сме да работим с ...

Времето София 22° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23522449 www.24chasa.bg

Атаките на хутите спряха енергийни съоръжения в Саудитска Арабия

1532
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Хути Снимка: Twitter/@tykestakeonit

Атаките от проиранските бунтовници хути в Йемен срещу енергийни съоръжения в южната част на Саудитска Арабия предизвикаха пожари и временно прекъсване на някои дейности, съобщи днес саудитското Министерство на енергетиката, цитирано от Франс прес.

"Няколко енергийни съоръжения и инфраструктура, разположени в южната част на Кралството са атакувани тази сутрин", заяви Министерството, цитирано от саудитската новинарска агенция СПА. То добави, че в резултат от нападенията има ранени и са "предизвикани пожари на няколко места, довели до временното спиране на някои дейности".

Министерството на външните работи на страната осъди атаките и заяви, че ще предприеме всички необходими мерки за защита на суверенитета си, предава БТА.

"Кралството потвърждава легитимното си право да предприеме всички необходими мерки за защита на суверенитета си", се казва в изявление и се "подчертава необходимостта от незабавно прекратяване на всички форми на ескалация от тази въоръжена групировка, както и на продължаващите заплахи срещу корабоплаването".

Хути Снимка: Twitter/@tykestakeonit

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Соларните системи могат да намалят сметките за ток - вижте как (Видео)