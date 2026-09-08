Кубински министър: Няма преговори със САЩ

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Министърът на външните работи на Куба Бруно Родригес снощи заяви, че не текат никакви преговори със САЩ, нито има някакви планове за бъдещи разговори, дори след като администрацията на американския президент Доналд Тръмп удвои санкциите срещу островната държава, предаде Ройтерс.

Външният министър направи коментара по време на пресконференция, на която очерта вредите върху кубинската икономика.

Той обвини за тях американското търговско ембарго, наложено малко след революцията на бившия лидер Фидел Кастро през 1959 г.

Куба е понесла "рекордни" финансови загуби от 8 млрд. долара от март 2025 г. до февруари 2026 г. заради американското ембарго, посочи Родригес. Той добави, че в това число не са включени последиците от петролното ембарго, което е в сила от седем месеца, предава БТА.