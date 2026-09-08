Полицията в Истанбул задържа 9-има заподозрени за връзки с "Ислямска държава"

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Полицията в Истанбул задържа деветима души, заподозрени за връзки с терористичната огранизация „Ислямска държава" и за финансиране на дейността ѝ, в рамките на специализирана операция, проведена рано тази сутрин, предаде ТРТ Хабер, позовавайки се на съобщение на полицията.

Според съобщението днешната операция е свързана с разследване на турската Комисия за разследване на финансови престъпления (МАСАК), което установило, че деветимата заподозрени са поддържали контакти и са извършили десетки финансови транзакции към лица, преследвани съдебно заради връзки с „Ислямска държава" и други терористични организации.

Заподозрените са заловени на различни адреси на територията на Истанбул, като всички те са отведени за разпит, информират още от полицията, предава БТА.