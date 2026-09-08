Пореден смъртен случай от западнонилска треска в Северна Македония

Осем са хоспиратилизараните в Клиниката по инфекциозни болести в Скопие с потвърдена невроинвазивна форма на западнонилска треска, а през уикенда е регистриран и осмият смъртен случай от вируса, информира директорът на клиниката Фадил Цана, цитиран от медиите в Северна Македония.

Починалият е седемдесетгодишен мъж от с. Драчево, приет на 25 август в изключително тежко състояние, а от осемте хоспитализирани пациенти двама са с по-тежка клинична картина и са в интензивно отделение, интубирани и на апаратна вентилация.

В последните дни в Клиниката по инфекциозни болести няма приети нови пациенти, като лекуващите се не са излизали от страната.

От хоспитализираните пациенти един е от община Свети Никола, останалите са от Скопие и са на над 60 години.

Поради сериозното увеличение на случаите на западнонилска треска (58 заразени и осем починали към септември 2026 г.) в Северна Македония, здравните и ветеринарните власти предприемат засилени извънредни локални мерки. В няколко ключови общини и селища, които се считат за най-засегнати, е обявена епидемия. Осъществява се и авиационно и наземно пръскане срещу комари, а след като вирусът беше доказан при няколко мъртви врани в Скопие и Ресен Министерството на здравеопазването издаде актуализирани медицински указания за повишено внимание към граждани над 60 години и пациенти на имуносупресивна терапия, предава БТА.