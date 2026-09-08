Фон дер Лайен: Снимките от погребението на Ратко Младич са шокиращи

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен днес заяви, че снимките от множеството присъстващи на погребението на осъдения за военни престъпления Ратко Младич, са "шокиращи" и добави, че това може да подкопае плановете на Сърбия за членство в ЕС, предаде Ройтерс. СНИМКА: Ройтерс

"Снимките от погребението на Ратко Младич вчера в Белград са шокиращи", написа в социалната мрежа Екс Фон дер Лайен в коментар, който бе повторен и от председателя на Европейския съвет Антонио Коща. СНИМКА: Ройтерс

"Много жалки са елементите на официална подкрепа и присъствието на няколко високопоставени сръбски представители на погребението. Те показват неуспеха за противопоставяне на тъмна страница в най-новата европейска история, която противоречи на ценностите, които са в основата на пътя на Сърбия към Европейския съюз", добави Фон дер Лайен, цитирана от БТА. СНИМКА: Ройтерс СНИМКА: Ройтерс