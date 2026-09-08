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Фон дер Лайен: Снимките от погребението на Ратко Младич са шокиращи

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УРСУЛА ФОН ДЕР ЛАЙЕН

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен днес заяви, че снимките от множеството присъстващи на погребението на осъдения за военни престъпления Ратко Младич, са "шокиращи" и добави, че това може да подкопае плановете на Сърбия за членство в ЕС, предаде Ройтерс. 

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

"Снимките от погребението на Ратко Младич вчера в Белград са шокиращи", написа в социалната мрежа Екс Фон дер Лайен в коментар, който бе повторен и от председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

"Много жалки са елементите на официална подкрепа и присъствието на няколко високопоставени сръбски представители на погребението. Те показват неуспеха за противопоставяне на тъмна страница в най-новата европейска история, която противоречи на ценностите, които са в основата на пътя на Сърбия към Европейския съюз", добави Фон дер Лайен, цитирана от БТА.

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛАЙЕН
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

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