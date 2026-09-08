Избраха футболен вратар за новия монарх на кралство Торо, той обаче не иска да живее там

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Новоизбраният крал може да пропусне погребението на предшественика си, тъй като на същия ден има футболен мач

Вратар на лондонски футболен отбор, който не играе в нито една лига, беше избран за нов крал на кралство Торо в Уганда.

Джордж Десмонд Камураси, който е капитан на отбора „SE Dons" в Бекслихийт, югоизточен Лондон, неочаквано беше избран за следващия владетел на кралството.

36-годишният мъж беше избран от 21-членна комисия за лидер след смъртта на предишния крал, който беше негов братовчед Камураси, съобщи "Дейли мейл".

Крал Ойо Нимба Кабамба Игуру Рукиди IV почина в САЩ на 27 август, където се лекуваше от рак.

Той бе най-младият управляващ монарх, когато през 1995 г. на тригодишна възраст се възкачи на трона.

След смъртта на краля президентът на Уганда Йовери Мусевени и началникът на въоръжените сили на страната генерал Мухоози Кайнеругаба според информациите са подкрепили избора, направен от Кралската комисия по наследяването на трона.

Камураси обаче не е сигурен дали е подходящият човек за ролята на крал.

Става ясно, че британският гражданин, който живее със съпругата и сина си, не желае да напусне Обединеното кралство и да заеме трона на Торо.

Изборът беше посрещнат с противоречиви реакции и в Уганда – едни са ентусиазирани, че Камураси ще внесе своя енергичен стил на лидерство в тази роля, докато други се съмняват дали британец трябва да оглави кралството.

Въпреки това се очаква официалното обявяване на новия крал да се състои още следващата седмица.

Тялото на Нимба пристигна в Уганда на международното летище „Ентебе" в петък, а погребението ще е на 12 септември.

Президентът Мусевени, който подкрепи избора на британеца за крал, беше сред малката група делегати, очакващи да посрещнат ковчега.

След това той покри ковчега с флаговете на Уганда и на кралство Торо, положи венец върху него и се поклони, преди ковчегът да бъде откаран с военен хеликоптер към кралството преди официалните церемонии.

Въпреки това новоизбраният крал може да пропусне погребението, тъй като на същия ден се провежда футболен мач.

„SE Dons" е лондонски футболен клуб, който играе в деветата дивизия на английския футбол.

Кралство Торо е едно от традиционните кралства в Уганда. Създадено е през 1830 г. и към днешна дата не е независима държава. То съществува като културна и традиционна институция в рамките на Република Уганда. Конституцията на Уганда признава традиционните владетели, но те нямат политическа власт като държавни глави.