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Петима са ранени след инцидент в ранчото на Джордж Лукас

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КАДЪР: Google Maps

Петима души са ранени, а един е в тежко състояние след срутване на скеле и екрани в ранчото на режисьора на „Междузвездни войни" Джордж Лукас в Северна Калифорния. 

Инцидентът се е случил в понеделник сутринта по време на подготовката за събитие в „Саммит Скайуокър Ранч" в Никасио, окръг Марин, съобщи NBC Bay Area, цитирано от New York Post.

Един от пострадалите е получил травма на главата и е бил откаран в болница в много тежко състояние. Друг бил заклещен под LCD екрани на обекта, което принудило спасителните екипи да използват въздушни възглавници, за да повдигнат срутената конструкция. Трима от мъжете били откарани в местни болници.

На мястото на инцидента са пристигнали пожарните служби на окръг Марин, Сан Рафаел и Новато. Причината за срутването се разследва.

Обширният имот на север от Сан Франциско е идилично място, където се намира прочутият център на „Лукасфилм" за звуков дизайн, миксиране и аудио постпродукция - „Скайуокър Саунд". 

„Скайуокър Саунд" е разположен в техническата сграда с площ от 153 000 квадратни фута (около 14 214 квадратни метра), която разполага със студио за запис на филмова музика от световна класа, шест студия за миксиране на игрални филми, 15 студия за звуков дизайн, 50 студия за монтаж, студио за ADR, две студия за фоли и театъра Stag с 300 места. Имотът включва също така емблематичната главна къща и красиво езеро. 

КАДЪР: Google Maps

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