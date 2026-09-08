Албания разреши използването на ChatGPT в училище

Албанското министерство на образованието представи днес специално ръководство за използването на изкуствен интелект (ИИ) в училищата в страната. Документът съдържа указания за прилагането на различни платформи при подготовката на упражнения, проверката на знанията и оценяването на учениците, съобщи албанският информационен портал „Шчиптаря".

Ръководството е изготвено и публикувано от Агенцията за осигуряване на качествено средно образование. То позволява на учителите да използват платформи като „ЧатДжиПиТи" (ChatGPT), „Джемини" (Gemini) и „Фул Факт" (Full Fact) за създаване на учебни материали за работа в клас, включително упражнения, въпроси и тестове, предава БТА.

Предвидена е възможност изкуственият интелект да бъде използван и при оценяването на знанията на учениците по различни учебни направления. Сред тях са албанският и чуждите езици, математиката, изкуствата и физическото възпитание.

В документа са включени и примерни изисквания за планиране на учебни часове, в които са посочени темите, учебните предмети и съответните класове.

„В класната стая учениците имат различни темпове на учене, стилове, интереси и нужди. Изкуственият интелект може да помогне за подготовката на задачи с различни нива на трудност, да опрости обясненията, да създаде допълнителни упражнения за учениците, които се нуждаят от подкрепа, или да предостави по-сложни предизвикателства за учениците, които се движат по-бързо. Това може да помогне за повишаване на ангажираността и да създаде по-благоприятна среда за всички ученици", се посочва в ръководството.

Сред основните цели на документа е и учениците да бъдат насърчени да използват изкуствения интелект отговорно. Предвижда се ИИ да им помага при търсенето на информация, работата по проекти и развитието на творческото мислене.