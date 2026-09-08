КМГ: „Групата на приятелите на глобалното управление“ потвърди подкрепата си за китайска инициатива

„Групата на приятелите на глобалното управление" отново потвърди подкрепата си за Инициативата за глобално управление, предложена от китайския председател Си Дзинпин преди една година.

На 7 септември групата публикува съвместно изявление, в което страните членки изразяват твърдата си подкрепа за инициативата и високо оценяват постигнатия по нея важен напредък.

В изявлението, което се основава на петте основни идеи на Инициативата за глобално управление, се призовава за твърда защита на международната система с централна роля на ООН, за отстояване на международното право, както и за придържане към принципите на съвместните обсъждания, съвместното изграждане и споделените ползи. Страните призовават също за засилване на единството и сътрудничеството, съвместно справяне с глобалните предизвикателства и изграждане на общност на споделена съдба за човечеството.

През април 2026 г. по инициатива на Китай във Виена официално беше създадена „Групата на приятелите на глобалното управление". Тя получи активна подкрепа от множество държави членки на ООН и се превърна във важен механизъм за постигане на консенсус между страните на виенските многостранни платформи и за насърчаване на задълбочаването и практическото реализиране на Инициативата за глобално управление.