Две заведения в Атина атакувани с гранати за половин час

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Две заведения в центъра на Атина са били атакувани с гранати в рамките на около 30 минути рано тази сутрин, съобщи гръцкото издание „Прото тема", позовавайки се на полицейски източници.

Първото нападение е извършено около 4:25 часа местно време в района на Омония. Нападателят счупил витрината на заведението и хвърлил вътре предмет, който предизвикал експлозия. При последвалия оглед специалисти открили предпазен лост от граната, предава БТА.

По време на атаката в заведението се намирал 27-годишен служител от сирийски произход. Той не е пострадал.

Около 4:55 часа било атакувано и заведение за наргилета в района на Агиос Пантелеймонас. То също е собственост на сирийски гражданин. И при второто нападение няма съобщения за ранени.

Двете атаки са извършени по сходен начин, което насочва разследващите към възможна връзка между тях.

Според „Прото тема" една от проверяваните версии е поръчката за нападенията да е била дадена от затвора. Разследващите са насочили вниманието си към албански затворник, за когото изданието твърди, че е свързан с различни престъпления и въпреки продължителния си престой зад решетките продължава да поддържа контакти с криминални среди.

Разследването е поето от Дирекцията за борба с организираната престъпност към гръцката полиция. Проверяват се мотивите за нападенията, евентуалната връзка между двата случая и кой стои зад тях.