ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

България с най-добрите си джудисти на силен турнир...

Времето София 24° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23523010 www.24chasa.bg

Две заведения в Атина атакувани с гранати за половин час

2456
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Пиксабей

Две заведения в центъра на Атина са били атакувани с гранати в рамките на около 30 минути рано тази сутрин, съобщи гръцкото издание „Прото тема", позовавайки се на полицейски източници.

Първото нападение е извършено около 4:25 часа местно време в района на Омония. Нападателят счупил витрината на заведението и хвърлил вътре предмет, който предизвикал експлозия. При последвалия оглед специалисти открили предпазен лост от граната, предава БТА.

По време на атаката в заведението се намирал 27-годишен служител от сирийски произход. Той не е пострадал.

Около 4:55 часа било атакувано и заведение за наргилета в района на Агиос Пантелеймонас. То също е собственост на сирийски гражданин. И при второто нападение няма съобщения за ранени.

Двете атаки са извършени по сходен начин, което насочва разследващите към възможна връзка между тях.

Според „Прото тема" една от проверяваните версии е поръчката за нападенията да е била дадена от затвора. Разследващите са насочили вниманието си към албански затворник, за когото изданието твърди, че е свързан с различни престъпления и въпреки продължителния си престой зад решетките продължава да поддържа контакти с криминални среди.

Разследването е поето от Дирекцията за борба с организираната престъпност към гръцката полиция. Проверяват се мотивите за нападенията, евентуалната връзка между двата случая и кой стои зад тях.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Соларните системи могат да намалят сметките за ток - вижте как (Видео)