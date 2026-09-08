КМГ: Китай се изкачи до 10-о място в световния индекс на иновациите

На 8 и 9 септември в Пекин се провежда 15-ата национална среща по въпросите на интелектуалната собственост.

През изминалите пет години (2021-2025) Китай завърши поредния цялостен преглед и актуализация на Закона за патентите и правилата за неговото прилагане, като въведе система за наказателни обезщетения при нарушения на правата върху интелектуалната собственост, отговаряща на най-високите международни стандарти. Добавената стойност на индустриите, в които патентите са критични, надхвърли 18 трилиона юана, а годишният общ обем на вноса и износа на такси за използване на интелектуална собственост надхвърли 400 млрд. юана.

Според публикувания от Световната организация за интелектуална собственост „Глобален индекс на иновациите за 2025 г." Китай се е изкачил до 10-о място в световната класация, като за първи път влиза в топ 10. Страната е и на първо място в света по брой иновационни клъстери, попаднали в топ 100, като запазва лидерската си позиция за трета поредна година.