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КМГ: Пекин ще ускори развитието на цифровата търговия

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Китай ще предприеме редица мерки за ускоряване на иновативното развитие на цифровата търговия, съобщи заместник-министърът на търговията Йен Дун на пресконференция на 7 септември.

Сред предвидените мерки е насърчаването на нови модели и форми на цифровата търговия. Ще бъде подкрепян износът на цифрови услуги, сред които телемедицина, онлайн образование и работа в облачна среда, с цел създаване на нови източници на растеж. Ще бъде разширена и търговията с цифрово съдържание, като китайската култура ще бъде популяризирана по света чрез онлайн литература, игри, анимация, филми и телевизионни продукции.

Заместник-министърът посочи още, че ще бъдат насърчавани малки и средни предприятия в цифровата търговия, които са силно ориентирани към външните пазари и имат специфични конкурентни предимства. Ще бъдат подкрепяни и водещи компании с висока иновационна способност и международна конкурентоспособност, за да разширяват присъствието си на международните пазари.

Китай ще задълбочи многостранния и двустранния диалог и сътрудничеството в областта на цифровата търговия с държавите от Централна Азия, страните от БРИКС, Шанхайската организация за сътрудничество и държавите, участващи в инициативата „Един пояс, един път", добави още Йен Дун.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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