КМГ: Класическите градини на Суджоу в „Из Китай с Павел“ (Видео)

В новия епизод на „Из Китай с Павел" ще се запознаем с град Суджоу, който е типичен южнокитайски град с невероятна архитектура и хилядолетен чар. Суджоу е бил столица на царство У, което е основано през V век преди новата ера. Градът е придобил голяма популярност сред китайските династии като лятна резиденция на императорите и удобно разположен търговски център.

Точно тези търговци, учени и имперски служители всъщност създават невероятните класически градини в Суджоу. Днес Павел Гълъбов ще ни запознае с 4 от тях, които са построени и получават своя облик по времето на династиите Северна Сун, Юан, Мин и Цин.

Най-старата запазена градина в Суджоу е павилионът „Цанлан". Тя е създадена през 1045, по времето на династия Северна Сун. Тук има невероятни сгради и красива бамбукова горичка.

Следващата градина, която ще видим, е тази на Лъвската гора – „Шъдзълин". Тя е построена по времето на династия Юан през 1342 година от група ученици на монаха Тиенру, които са били последователи на чан будизма. В градината има много скали, наподобяващи лъвове и заради това тя получила името „Лъвска гора". В миналото градината е била популярно място за провеждане на събития за литератори и будисти. Много картини и стихове са били вдъхновени от тази невероятна градина.

Процъфтяващата градина „Лю Юен" е създадена през 1593 година по времето на династия Мин, а през 1997 г. е включена в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. В градината се намира много интересна орнаментна скала, която се смята за една от най-красивите в Китай.

За финал на днешния епизод ще видим най-красивата и най-голямата от всички градини в Суджоу. Тя носи името градина на „Скромния чиновник". Благодарение на уникалния дизайн и неземната си красота градината е получила много отличия. Заедно с Летния дворец в Пекин, градината в планинския курорт Чъндъ и градината Лю Юен в Суджоу, тя се счита за една от четирите най-известни градини в Китай. Няма друга класическа градина в страната, която да е получила повече отличия от тази.