КМГ: Китайски и британски артисти създават нови форми на изразяване по време на Единбургския фестивал на изкуствата

През август Китайският занаятчийски портал си сътрудничи с фестивала в Единбург „Седмица на китайската култура", организиран от Инициативата за междукултурни връзки, като съвместно организира ключови проекти в сектора за нематериално културно наследство – филмовата изложба „Ръце, които разказват времето"и проекта за съвместно творчество между китайски носители на нематериално културно наследство и британски художници „Ехо проект". Двата проекта, чрез филмови записи, художествено творчество и междукултурно сътрудничество, изследват многопластовите изразни възможности на китайското нематериално културно наследство в съвременния международен контекст.

На откриването присъстваха главният изпълнителен директор на Международния фестивал на уличните изкуства в Единбург Тони Ланкестър, генералният консул на Китайската народна република в Единбург Джан Бяо и кметът на Единбург Робърт Олдридж.

„Ехо проект": От представяне на творби до съвместно творчество

„Ехо проект" кани китайски носители на нематериално културно наследство и британски художници да работят съвместно, като в сблъсъка на различни културни контексти и художествени езици се търсят нови изразни възможности за традиционните занаяти. Проектът стартира първоначално в Пиняо, провинция Шанси, където наследничката на пиняоската лакировка – носител на нематериално културно наследство – Джао Жуейпин, и съвременният британски художник по лакировка Родрик Рийд Шанш, създават съвместно произведение в областта на лакировката.

За разлика от традиционното представяне на нематериално културно наследство в чужбина, „Ехо проект" не предопределя за двамата творци конкретно произведение, което трябва да бъде изработено. Самият творчески процес се разглежда като междукултурна комуникация. В началото Родрик Рийд Шанш създава основата за лакировката, използвайки своя западен съвременен художествен език. В следващия етап на съвместна работа Джао Жуейпин и Родрик заедно извършват боядисването и рисуването.

Каква ще бъде крайната форма на произведението – няма единен отговор. От начина на обработка на материалите, през избора на цветове, до традиционния занаятчийски опит и различните виждания на двамата творци за това „какво трябва да бъде едно произведение" – всичко това ще се оформя постепенно чрез общуване, опити и дори разногласия в реалния творчески процес.

Йен Уън, главен куратор на сектора за нематериално културно наследство в „Седмица на китайската култура" по време на фестивала в Единбург, отбеляза: „Ехо проект" се фокусира върху това как двама души от различни културни среди и с различен творчески опит, изправени пред една и съща китайска техника на нематериално културно наследство, разбират изборите на другия и как намират общи точки в различните културни контексти, за да осъществят съвместно творчество."

В началото на август съвместният проект „Ехо проект" стартира в Пиняо, провинция Шанси.

„Ръце, които разказват времето": През една двойка ръце да видим човека зад майсторството

Като друг ключов проект в сектора за нематериално културно наследство на тазгодишната „Седмица на китайската култура", „Ръце, които разказват времето" насочва обектива не към вече създадените представителни произведения на нематериално културно наследство, а към моментите, които обикновено остават незабелязани – двойка ръце, които дълго време работят с материалите, и стоящият зад тях всекидневен труд, опит и време.

Шлайфане, плетене, дялане, изпипване на грънчарско колело, бродиране... Тези на пръв поглед повтарящи се движения са най-основните градивни елементи на традиционните умения и същевременно записват начина, по който занаятчията взаимодейства с материала. Текстурите на дланите, следите по ставите, позите при работа с инструментите и натрупаната с годините сръчност – всичко това оставя най-преките и най-конкретни отпечатъци на предаването на умението.

„Ръце, които разказват времето" не се опитва да обясни на международната публика мащабните културни концепции зад дадено умение. По-скоро цели да представи китайското нематериално културно наследство от един по-фин и по-телесен ъгъл. Чрез документални кадри от различни традиционни занаятчийски области, изложбата позволява на зрителя първо да види как работят тези ръце: как материалът се променя в тях, как едно движение се превръща в опит след години повторение и как едно произведение се ражда от непрестанното взаимодействие между човека и материала. Така „ръката" се превръща в основна нишка, през която изложбата разкрива същността на нематериално културно наследство.

Чрез този подход Китайският занаятчийски портал цели да върне нематериално културно наследство от абстрактните културни концепции обратно към конкретния човек, като покаже на международната публика, че традиционните занаяти се предават не само защото произведенията биват съхранявани, но най-вече защото винаги има хора, които със собствените си ръце продължават да ги изучават, практикуват и предават.

От „изнасяне" на нематериално културно наследство до истинско съвместно творчество между култури

„Ръце, които разказват времето" и „Ехо проект" следват два различни кураторски подхода.

Първият, чрез филмовото изображение, преосмисля човека зад традиционните умения, като разбира нематериално културно наследство през ръцете, движенията и трудовия опит. Вторият създава реални междукултурни партньорства, като позволява на творци от различни културни среди да се включат в творческия процес на традиционния занаят.

Двата проекта представляват двете основни линии в участието на Китайския занаятчийски портал в сектора за нематериално културно наследство на фестивала в Единбург тази година: първата – да бъде преоткрит човекът в традиционните занаяти, както и дългогодишните му взаимоотношения с материала и времето; втората – да се изведе нематериално културно наследство от еднопосочното представяне към реално протичаща междукултурна комуникация, която създава разбирателство и връзки чрез съвместна практика.

През последните години китайското нематериално културно наследство получава все повече възможности за участие в международни изложби, фестивали и обществени културни събития. Настоящото сътрудничество се опитва да надгради традиционното представяне на творби и да изследва алтернативен подход – не просто да изнася готови китайски произведения на нематериално културно наследство в чужбина, а да създаде пространство, в което хора от различни културни среди да участват и творят заедно.

Творческият процес и резултатите от „Ехо проект" в Пиняо ще бъдат представени по-късно в международния контекст на „Седмица на китайската култура" по време на фестивала в Единбург, заедно с други проекти за нематериално културно наследство като „Ръце, които разказват времето".

От „изнасяне на творби" до „включване на различни култури в съвместното творчество" – Китайският занаятчийски портал се надява чрез това сътрудничество да обогати опита в международното представяне на нематериално културно наследство и да намери по-отворени, конкретни и съвременни пътища за изява.