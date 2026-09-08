КМГ: Четвъртата пратка спешна помощ от Китай за Непал вече е изпратена

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Говорителката на китайското Министерство на външните работи Мао Нин съобщи днес, че четвъртата пратка спешна помощ за Непал е изпратена тази сутрин. Тя включва оборудване и материали за спасителни дейности, осветление, обработване на тела и други.

Китайската фондация за развитие на селските райони изпрати екипи в засегнатите райони на Непал, които изграждат временни места за настаняване и предоставят на пострадалите стоки от първа необходимост и базови медицински услуги. Асоциацията на китайските предприятия в Непал наскоро предаде на непалската страна първата партида дарения за оказване на помощ.

Мао Нин заяви, че в трудни моменти Китай ще продължи да подкрепя Непал и да му помага да преодолее кризата.