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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23523100 www.24chasa.bg

КМГ: Четвъртата пратка спешна помощ от Китай за Непал вече е изпратена

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Говорителката на китайското Министерство на външните работи Мао Нин съобщи днес, че четвъртата пратка спешна помощ за Непал е изпратена тази сутрин. Тя включва оборудване и материали за спасителни дейности, осветление, обработване на тела и други.

Китайската фондация за развитие на селските райони изпрати екипи в засегнатите райони на Непал, които изграждат временни места за настаняване и предоставят на пострадалите стоки от първа необходимост и базови медицински услуги. Асоциацията на китайските предприятия в Непал наскоро предаде на непалската страна първата партида дарения за оказване на помощ.

Мао Нин заяви, че в трудни моменти Китай ще продължи да подкрепя Непал и да му помага да преодолее кризата.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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