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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23523118 www.24chasa.bg

Великобритания дава 100 млн. лири за противовъздушната отбрана на Украйна през зимата

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Уес Стрийтинг КАДЪР: Екс/@disclosetv

Великобритания ще предостави 100 млн. британски лири за укрепване на противовъздушната отбрана на Украйна през предстоящите зимни месеци, съобщиха Пи Ей Мидия и ДПА.

Със средствата ще бъдат осигурени прехващачи на дронове, артилерийски снаряди и безпилотни летателни апарати, предназначени да подсилят отбранителните способности на Украйна, предава БТА.

Новината идва в навечерието на срещата на Контактната група за защита на Украйна. В нея участват около 50 държави, които предоставят военна помощ на Киев. Днешната среща ще бъде председателствана от британския министър на отбраната Уес Стрийтинг и германския му колега Борис Писториус.

„Както премиерът, така и аз ясно казахме при първите си посещения в Киев, че е важно да подкрепим Украйна през зимата, тъй като Путин се готви да използва зимата като оръжие и да продължи с варварските си атаки срещу цивилни и енергийни обекти", заяви Стрийтинг.

По думите му Великобритания е поела ангажимент да мобилизира съюзниците си и да увеличава подкрепата за Украйна при всяка възможност.

„Днес изпълняваме това обещание, подсилвайки защитата на Украйна и, заедно с 50 съюзници, превръщаме ангажимента в способност", подчерта британският министър.

„Ще стоим рамо до рамо с Украйна, докато победят. Фронтът в Украйна е фронтът на свободата по целия свят и нашата подкрепа е непоклатима", каза още Стрийтинг.

Уес Стрийтинг КАДЪР: Екс/@disclosetv

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