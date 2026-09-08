Великобритания дава 100 млн. лири за противовъздушната отбрана на Украйна през зимата

Великобритания ще предостави 100 млн. британски лири за укрепване на противовъздушната отбрана на Украйна през предстоящите зимни месеци, съобщиха Пи Ей Мидия и ДПА.
Със средствата ще бъдат осигурени прехващачи на дронове, артилерийски снаряди и безпилотни летателни апарати, предназначени да подсилят отбранителните способности на Украйна, предава БТА.
Новината идва в навечерието на срещата на Контактната група за защита на Украйна. В нея участват около 50 държави, които предоставят военна помощ на Киев. Днешната среща ще бъде председателствана от британския министър на отбраната Уес Стрийтинг и германския му колега Борис Писториус.
„Както премиерът, така и аз ясно казахме при първите си посещения в Киев, че е важно да подкрепим Украйна през зимата, тъй като Путин се готви да използва зимата като оръжие и да продължи с варварските си атаки срещу цивилни и енергийни обекти", заяви Стрийтинг.
По думите му Великобритания е поела ангажимент да мобилизира съюзниците си и да увеличава подкрепата за Украйна при всяка възможност.
„Днес изпълняваме това обещание, подсилвайки защитата на Украйна и, заедно с 50 съюзници, превръщаме ангажимента в способност", подчерта британският министър.
„Ще стоим рамо до рамо с Украйна, докато победят. Фронтът в Украйна е фронтът на свободата по целия свят и нашата подкрепа е непоклатима", каза още Стрийтинг.