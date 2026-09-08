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Белгийски полицай е задържан за кражба на 25 000 евро, докато е извършвал обиск

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СНИМКА: pixabay

Белгийски полицай е бил задържан по обвинение, че е откраднал 25 000 евро, докато е извършвал обиск на заподозрени в търговия с наркотици, съобщиха местни медии. Полицаят е направил самопризнания, а прокуратурата и полицията отказват коментар.

Уточнява се, че уличеният е работел в звеното за разследване на тежки престъпления в Брюксел. Той е бил задържан по-рано тази седмица с решение на наказателен съдия, предава БТА.

За миналата година белгийските власти са водили 145 разследвания за кражби и присвояване срещу полицейски служители, отбелязват медиите. Тези действия се разследват от белгийската парламентарна комисия за надзор над работата на МВР. Допълва се, че рядко подобни случаи са свързани с толкова големи суми.

СНИМКА: pixabay

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